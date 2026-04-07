Mercados contienen la respiración ante la hora límite de Trump sobre Irán

En el mercado físico, la señal es todavía más agresiva. Reuters reportó que algunos cargamentos inmediatos ya se negocian cerca o por encima de US$150 por barril, una prima que refleja pánico por disponibilidad más que una mera apuesta especulativa.

La reacción más visible sigue estando en el petróleo. El crudo estadounidense se mantiene por encima de los US$115 por barril, mientras Brent ronda la zona de US$119 , en un mercado cada vez más dominado por la interrupción efectiva del tránsito energético en el Estrecho de Ormuz y por la percepción de que e l riesgo ya no es solo militar, sino también logístico y de abastecimiento.

A unas horas del vencimiento del ultimátum de Donald Trump a Irán, los mercados globales están operando bajo una lógica de espera tensa: no se está negociando todavía un desenlace, sino el precio de una noche que podría alterar energía, transporte, inflación y apetito por riesgo al mismo tiempo .

Ese movimiento importa más de lo que sugiere la pantalla. Cuando el petróleo sube de esta manera en un contexto de cuello de botella marítimo, el mercado no solo está incorporando un shock de oferta: también está revaluando el costo futuro del transporte, de los seguros, del refinado y, en última instancia, de la inflación global.



Las bolsas resisten, pero no están tranquilas. Lo más llamativo de la jornada es que las bolsas, aunque débiles, no están en modo capitulación. Eso no significa calma. Significa que el mercado todavía conserva una hipótesis de trabajo: que puede haber una salida parcial o una descompresión mínima antes de que el conflicto entre en una fase aún más costosa.



Reuters informó que el índice global de acciones MSCI World retrocedía levemente, mientras los principales mercados accionarios se movían con sesgo defensivo y con una rotación clara hacia sectores menos expuestos al golpe energético y al deterioro del comercio global.



La lectura implícita es que el mercado no descarta un evento de mayor escala, pero todavía no está reflejando en precios un desorden financiero completo.



Eso deja a las próximas horas en una categoría particularmente incierta para los inversores: la de un evento binario.



Si hay alguna señal de descompresión alrededor de Ormuz o una salida diplomática de último minuto, el alivio puede ser rápido. Si no la hay, el mercado tendrá que empezar a recalcular con mucha más severidad.



En divisas, la lectura es más limpia: el mercado está buscando liquidez y cobertura.



El dólar vuelve a funcionar como refugio. Sigue firme y mantiene tono defensivo frente a varias monedas sensibles a energía, comercio y Asia. Ese comportamiento es consistente con un patrón clásico de crisis geopolítica: cuando el mercado no sabe si está ante un shock acotado o ante una fase más desordenada, prioriza moneda dura, profundidad y refugio.



Eso está afectando especialmente a varias monedas asiáticas, que operan con presión adicional por dos razones: son economías altamente expuestas al comercio marítimo y, en muchos casos, dependientes del flujo energético que pasa por el Golfo.



La sensibilidad regional es especialmente alta porque Asia no solo consume crudo del Golfo; también compite por cargamentos alternativos cuando Ormuz deja de funcionar con normalidad.



El euro, por su parte, también queda bajo vigilancia. Europa no es el epicentro geográfico del conflicto, pero sí una de las economías más vulnerables a un shock prolongado de energía, shipping y costos industriales. En un escenario de petróleo persistentemente alto, el impacto sobre crecimiento e inflación vuelve a tensionar la ecuación europea.



Oro y plata: la cobertura sigue viva. Los metales preciosos también están funcionando como termómetro del miedo, aunque de una forma más ordenada que en otras fases del conflicto. El oro se mantiene sostenido como activo de cobertura, mientras la plata acompaña dentro de una dinámica mixta entre refugio financiero y sensibilidad industrial. Lo importante aquí no es solo el nivel puntual de precio, sino el hecho de que el mercado todavía está dispuesto a pagar por protección.



Eso indica que la tesis dominante no es la de una resolución clara e inmediata, sino la de una noche con potencial de desbordar el perímetro original del conflicto.





