México confía en resolver la revocación de rutas aéreas hacia EEUU

Centroamérica & Mundo

La decisión de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, anunciada por el secretario de Transporte, Sean Duffy, marca un nuevo episodio de tensión en las relaciones regulatorias entre ambos países, que mantenían un marco de cooperación estable desde 2016.

Por Agencia EFE La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confió en que se llegará a un acuerdo con Estados Unidos para resolver los problemas aéreos sin poner "en riesgo a los usuarios", a la vez que rechazó eliminar el decreto que trasladó las operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El pasado martes, el Departamento de Transporte (DOT) de Estados Unidos, emitió la orden de revocar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense, al acusar a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo.

"No entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolverlo, y no poner en riesgo ni a los usuarios ni a la operación del propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional. "Nosotros creemos que se va a resolver y vamos a poner todo para que se resuelva", añadió. La mandataria remarcó los problemas que implicaría anular el decreto de 2023 que transfiere los vuelos de carga delicada del AICM al AIFA, a las afueras de la capital mexicana. "Sería muy irresponsable hacerlo (...) habría una saturación, pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidenses, no lo creemos", aseveró. Sheinbaum dijo que espera que esta situación "no tenga un fondo ni político ni de apoyo a alguna otra empresa estadounidense en el marco de lo que se está definiendo para México". Adelantó, asimismo, que sostendrá una reunión con los representantes de las principales aerolíneas mexicanas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus, junto con los titulares de la Secretaría de Marina, Raymundo Morales, y los directores del AICM y del AIFA.