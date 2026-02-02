EXCLUSIVO: Marcas y Empresas Sostenibles de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Por Velia Jaramillo - Editora General

La edición Enero 2026, mes de cambio de año y nuevo ciclo, ha sido la elegida para presentarles la primera edición de un nuevo producto, de referencia para las marcas, empresas y audiencias de la región: LAS MARCAS Y EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DE CENTROAMÉRICA, a partir de una investigación exclusiva de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para Revista Estrategia & Negocios.

Con la rigurosidad, profundidad y riqueza que ya son el sello de E&N para este tipo de productos, MARCAS Y EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DE CENTROAMÉRICA se lanza como el primer y único estudio en su tipo, que indaga entre los consumidores centroamericanos cuáles son las problemáticas sociales y ambientales que identifican en sus países, rastrea las actitudes sostenibles y encuentra a las marcas y empresas reconocidas por su impacto social, medio ambiental y económico en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Otro foco de gran aporte de la investigación, a partir de la propuesta de Kantar Mercaplan, es medir la sostenibilidad desde la óptica del consumidor. Un enfoque necesario, considerando que estudios a nivel global de Kantar Mercaplan evidencian que las percepciones de sostenibilidad pueden impulsar o frenar el crecimiento de las marcas.

Ya un 76% de los consumidores declaran que buscan marcas que compensen su impacto ambiental; y un 72% han dejado de comprar productos y servicios por percibir un impacto negativo hacia el medio ambiente o la sociedad.

En Centroamérica, un 80% de la muestra reconoce la importancia que tiene ser una marca sostenible, en línea con lo que sucede en Latinoamérica y el mundo, donde el 85% de las personas buscan hacer elecciones más alineadas a su percepción de sostenibilidad.

¿Qué tienen para aprender las marcas y empresas de la región de este primer estudio?

Con 2.139 encuestados, prospectamos que el estudio “MARCAS Y EMPRESAS SOSTENIBLES” se convierta en una herramienta para todas aquellas interesadas en mejorar su impacto para sus públicos de interés.