EXCLUSIVO: Marcas y Empresas Sostenibles de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

Por Velia Jaramillo - Editora General
La edición Enero 2026, mes de cambio de año y nuevo ciclo, ha sido la elegida para presentarles la primera edición de un nuevo producto, de referencia para las marcas, empresas y audiencias de la región: LAS MARCAS Y EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DE CENTROAMÉRICA, a partir de una investigación exclusiva de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para Revista Estrategia & Negocios.
Con la rigurosidad, profundidad y riqueza que ya son el sello de E&N para este tipo de productos, MARCAS Y EMPRESAS MÁS SOSTENIBLES DE CENTROAMÉRICA se lanza como el primer y único estudio en su tipo, que indaga entre los consumidores centroamericanos cuáles son las problemáticas sociales y ambientales que identifican en sus países, rastrea las actitudes sostenibles y encuentra a las marcas y empresas reconocidas por su impacto social, medio ambiental y económico en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Otro foco de gran aporte de la investigación, a partir de la propuesta de Kantar Mercaplan, es medir la sostenibilidad desde la óptica del consumidor. Un enfoque necesario, considerando que estudios a nivel global de Kantar Mercaplan evidencian que las percepciones de sostenibilidad pueden impulsar o frenar el crecimiento de las marcas.
Ya un 76% de los consumidores declaran que buscan marcas que compensen su impacto ambiental; y un 72% han dejado de comprar productos y servicios por percibir un impacto negativo hacia el medio ambiente o la sociedad.
En Centroamérica, un 80% de la muestra reconoce la importancia que tiene ser una marca sostenible, en línea con lo que sucede en Latinoamérica y el mundo, donde el 85% de las personas buscan hacer elecciones más alineadas a su percepción de sostenibilidad.
¿Qué tienen para aprender las marcas y empresas de la región de este primer estudio?
Con 2.139 encuestados, prospectamos que el estudio “MARCAS Y EMPRESAS SOSTENIBLES” se convierta en una herramienta para todas aquellas interesadas en mejorar su impacto para sus públicos de interés.
La herramienta es un verdadero termómetro para medir el grado de sostenibilidad que alcanzan los actores empresariales en nuestra región. Kantar Mercaplan lo deja muy claro.
La sostenibilidad es un factor que condiciona la confianza, la reputación y, cada vez más, la elección de marca. Y este informe, al poner el foco en la percepción de los consumidores, abre una verdadera hoja de ruta para las empresas en sus acciones y comunicación sobre el tema sostenible.
El cierre de este mes de enero es también momento propicio para reflexionar sobre las tendencias que marcarán el 2026.
Imperdible nuestro especial TENDENCIAS CENTROAMÉRICA 2026 en el que expertos y editores profundizan en torno a la agenda clave que se impone para la región, de cara a una coyuntura marcada por tensiones políticas, reacomodos geoeconómicos, procesos electorales y un nuevo y retador entorno tecnológico y climático.
