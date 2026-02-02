Multinacionales refuerzan su apuesta por Panamá con nuevos planes de inversión

El anuncio se dio tras un encuentro entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y representantes de unas 22 empresas multinacionales, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Panamá vuelve a posicionarse como un destino atractivo para el capital extranjero, luego de que un grupo de grandes corporaciones internacionales manifestara su intención de ampliar operaciones y desarrollar nuevos proyectos en el país.

Entre las compañías participantes figuran nombres de peso en la economía global como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, todas integrantes del Americas Society Council of the Americas (AS/COA), una de las principales plataformas empresariales con sede en Nueva York que promueve la inversión y el comercio en la región.

Durante la reunión, el mandatario destacó que su gobierno ha avanzado en la reorganización de las finanzas públicas, priorizando la transparencia y la eficiencia administrativa, factores que —según aseguró— han contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas y a preservar un entorno económico estable.

Mulino subrayó además que el país ejecutará este año un ambicioso programa de inversión pública que supera los US$11.000 millones. Dichos recursos estarán destinados principalmente a obras de infraestructura vial, proyectos en el sector salud y mejoras en el acceso al agua potable, áreas consideradas estratégicas para elevar la competitividad y la calidad de vida.

Otro de los puntos resaltados fue la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, así como el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad de Panamá, pilares clave de su modelo económico. A ello se suma una reforma educativa orientada a preparar mejor a la fuerza laboral y responder a las necesidades del mercado, con el objetivo de sostener el crecimiento y la generación de empleo.