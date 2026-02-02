Multinacionales refuerzan su apuesta por Panamá con nuevos planes de inversión

Por revistaeyn.com
Panamá vuelve a posicionarse como un destino atractivo para el capital extranjero, luego de que un grupo de grandes corporaciones internacionales manifestara su intención de ampliar operaciones y desarrollar nuevos proyectos en el país.
El anuncio se dio tras un encuentro entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y representantes de unas 22 empresas multinacionales, en el marco del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.
Entre las compañías participantes figuran nombres de peso en la economía global como Pfizer, Google, PepsiCo, Coca-Cola, AES Corporation, Siemens y Cisco Systems, todas integrantes del Americas Society Council of the Americas (AS/COA), una de las principales plataformas empresariales con sede en Nueva York que promueve la inversión y el comercio en la región.
Durante la reunión, el mandatario destacó que su gobierno ha avanzado en la reorganización de las finanzas públicas, priorizando la transparencia y la eficiencia administrativa, factores que —según aseguró— han contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas y a preservar un entorno económico estable.
Mulino subrayó además que el país ejecutará este año un ambicioso programa de inversión pública que supera los US$11.000 millones. Dichos recursos estarán destinados principalmente a obras de infraestructura vial, proyectos en el sector salud y mejoras en el acceso al agua potable, áreas consideradas estratégicas para elevar la competitividad y la calidad de vida.
Otro de los puntos resaltados fue la estabilización del sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social, así como el fortalecimiento de la plataforma logística y de conectividad de Panamá, pilares clave de su modelo económico. A ello se suma una reforma educativa orientada a preparar mejor a la fuerza laboral y responder a las necesidades del mercado, con el objetivo de sostener el crecimiento y la generación de empleo.
Las inversiones privadas anunciadas se complementan con los proyectos impulsados por la Autoridad del Canal de Panamá, que incluyen la construcción de nuevos puertos, un gasoducto y un embalse destinado a optimizar la operación de la vía interoceánica. Estas iniciativas, de acuerdo con el Ejecutivo, tendrán un efecto multiplicador sobre la economía nacional.
El presidente también hizo énfasis en la apuesta del país por la innovación y la tecnología, tanto para reforzar sus ventajas competitivas como para incorporarlas en el sistema educativo. Temas como la inteligencia artificial y la industria de semiconductores forman parte de esta visión de futuro.
“El país avanza con mayor orden y rumbo claro, lo que genera estabilidad y paz social, mientras se impulsa una agenda de integración y apertura hacia nuevos mercados, incluido el Mercosur”, concluyó Mulino.
Con información de La Estrella de Panamá