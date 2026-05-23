México y la UE firman su nuevo acuerdo global modernizado

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encabezaron la firma del Acuerdo Global Modernizado, acompañadas por el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en calidad de testigo.

México y la Unión Europea (UE) firmaron el Acuerdo Global Modernizado y un Acuerdo Comercial Interino, además de una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre consultas y coordinación en asuntos globales, en el marco de la VIII Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México.

El acuerdo busca actualizar y ampliar la relación política, económica y de cooperación entre ambas partes, tras más de veinticinco años de vigencia del acuerdo original entre México y el bloque europeo.

Además, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard Casaubón, y el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, firmaron el Acuerdo Comercial Interino, instrumento orientado a fortalecer el comercio bilateral y la integración económica de las partes.

Por otra parte, el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, y la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, suscribieron una carta de intención para la conducción de un diálogo político y estratégico enfocado en la consulta y coordinación entre México y la UE sobre temas globales.