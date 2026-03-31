Centroamérica & Mundo

Mundial de Fútbol se realizará en contexto de “aguda crisis” de DDHH, advierte AI

Según Amnistía Internacional, Estados Unidos —anfitrión de tres cuartas partes de los encuentros— atraviesa una “emergencia de derechos humanos”.

Por: EFE La Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio en Ciudad de México y se extenderá a 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá, se celebrará en un contexto de “aguda crisis de derechos humanos”, advirtió en las últimas horas Amnistía Internacional (AI) en un informe que llama a tomar medidas urgentes para evitar que el torneo “se convierta en un escenario de represión”. Según la organización, Estados Unidos —anfitrión de tres cuartas partes de los encuentros— atraviesa una “emergencia de derechos humanos” marcada por redadas migratorias “al estilo paramilitar”, detenciones masivas y deportaciones aceleradas.

El documento recordó que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, 43 personas murieron bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras que las deportaciones superaron las 500.000 solo en 2025. Asimismo, alertó que aficionados extranjeros pueden verse afectados por operativos migratorios, recordando que en la Copa Mundial de Clubes 2025 un seguidor fue detenido por una infracción civil y posteriormente deportado. Además, las restricciones de viaje impuestas por Washington impedirán que buena parte de las aficiones de Costa de Marfil, Haití, Irán y Senegal —países clasificados— puedan entrar al país. El informe también señala que la libertad de expresión se encuentra bajo presión en los tres países sede. En Estados Unidos, AI documentó persecución contra periodistas críticos y represión de protestas estudiantiles, algunas de ellas relacionadas con la guerra en Gaza. Por otra parte, la organización recordó que México sigue siendo “el más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental”. En Canadá, la policía ha disuelto acampadas y establecido zonas de exclusión para manifestaciones.