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Inflación tensiona a EE.UU.: shock energético eleva IPC al nivel más alto desde 2023

El encarecimiento de la gasolina, los alimentos y la electricidad aceleró la inflación en Estados Unidos durante abril y reabrió un problema que parecía parcialmente contenido. La guerra con Irán y la presión sobre el mercado energético global obligan ahora a la Reserva Federal a reconsiderar su hoja de ruta monetaria.

Por: Revistaeyn.com La inflación en Estados Unidos volvió a acelerarse y encendió una señal de alerta sobre la economía global. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 3,8% interanual en abril, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales, marcando el nivel más alto desde mayo de 2023 y superando las previsiones del mercado. En términos mensuales, los precios avanzaron 0,6% respecto de marzo, impulsados principalmente por el aumento de los combustibles, la electricidad y los alimentos. La cifra representa una aceleración significativa frente al 3,3% anual registrado en marzo y al 2,4% observado en febrero, cuando todavía predominaba la percepción de que la inflación estaba bajo control. El dato altera nuevamente el tablero económico estadounidense porque interrumpe la trayectoria de desaceleración que la Reserva Federal había logrado consolidar después del pico de 9,1% alcanzado en junio de 2022. Ahora, el problema ya no es exclusivamente monetario: vuelve a ser geopolítico y energético.

El petróleo vuelve a contaminar toda la economía

El principal motor del nuevo rebrote inflacionario fue el aumento de los combustibles, directamente asociado a la crisis en Medio Oriente y a las restricciones operativas en el Golfo de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que consume el mundo. Tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, Teherán respondió limitando parcialmente el tránsito marítimo en la zona, generando un fuerte salto internacional en los precios de la energía. El impacto ya se siente de forma concreta en Estados Unidos: * La gasolina aumentó más de 28% interanual. * El galón promedio supera los US$4,50, según la American Automobile Association (AAA). * El índice energético subió 3,8% mensual. * La electricidad registró su mayor aumento mensual en más de cuatro años. La energía volvió así a convertirse en un factor de transmisión inflacionaria hacia toda la economía: transporte, logística, alimentos frescos, fertilizantes, manufactura y consumo masivo. En abril, los alimentos subieron entre 0,5% y 0,7% mensual según la categoría medida. Las carnes continuaron aumentando y las frutas y verduras frescas registraron uno de los mayores incrementos de precios en más de una década, presionadas por mayores costos logísticos y energéticos. La inflación estadounidense vuelve así a mostrar una característica que los mercados creían superada: el regreso de shocks externos capaces de alterar rápidamente toda la estructura de precios.

Reserva Federal queda atrapada entre inflación y desaceleración

El nuevo escenario complica especialmente a la Reserva Federal. Hasta hace pocas semanas, parte del mercado esperaba que el organismo comenzara a discutir recortes de tasas hacia 2026 para aliviar el costo financiero y sostener el crecimiento. Sin embargo, la aceleración inflacionaria vuelve políticamente y técnicamente más difícil justificar una baja del precio del dinero.

La inflación subyacente —que excluye alimentos y energía y es observada de cerca por la Fed— avanzó 2,8% interanual y 0,4% mensual. Aunque parte de la suba estuvo influida por distorsiones estadísticas relacionadas con mediciones de alquileres tras el cierre parcial del gobierno en 2025, el dato sigue mostrando una inflación demasiado elevada para los estándares del Banco Central. La consecuencia inmediata es clara: tasas altas durante más tiempo. Eso impacta sobre crédito corporativo; consumo; inversión; mercado inmobiliario; valuaciones tecnológicas y financiamiento internacional.



El dato que más preocupa: los salarios ya no alcanzan

Uno de los puntos más sensibles del informe de abril es que, por primera vez desde 2023, los salarios reales volvieron a quedar por debajo de la inflación. Mientras los ingresos promedio crecieron 3,6% anual, los precios avanzaron 3,8%. La diferencia puede parecer marginal, pero representa un cambio psicológico y económico importante para los hogares estadounidenses. Durante gran parte de 2024 y 2025, el mercado laboral fuerte había permitido compensar parcialmente la inflación. Ahora esa ventaja desaparece. El deterioro ocurre además en un contexto donde aumentan las tasas de morosidad; el crédito al consumo se encarece; crece la presión sobre préstamos estudiantiles y el malestar económico vuelve a convertirse en un problema político para la Casa Blanca. La inflación deja entonces de ser solamente un dato macroeconómico para transformarse nuevamente en una cuestión social y electoral.

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