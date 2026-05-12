Feuji expande su centro en Costa Rica y anuncia nuevas contrataciones

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Feuji Costa Rica está fortaleciendo sus equipos de servicios compartidos y BPO en operaciones comerciales, recursos humanos y finanzas.

Por revistaeyn.com La empresa global de tecnología Feuji anunció la expansión de su centro en Costa Rica, desde donde diseña y gestiona soluciones de inteligencia artificial (IA), automatización y servicios empresariales para clientes internacionales. La compañía proyecta sumar cerca de 150 nuevas posiciones en los próximos tres años como parte de una nueva fase que incluye la ampliación de sus oficinas en Ultra Park I.

“La operación de Feuji en Costa Rica hoy diseña y ejecuta soluciones complejas de negocio, especialmente en inteligencia artificial y automatización. En 2026 la compañía ratifica su confianza en el país con más contrataciones y procesos cada vez más especializados”, señaló Erick Ballestero, director país de Feuji Costa Rica. Feuji es una empresa tecnológica de India, con sede principal en Texas, Estados Unidos, fundada en 2014 y especializada en transformación digital, inteligencia artificial, automatización, ciberseguridad y servicios de datos. Además de Costa Rica, cuenta con operaciones importantes en el país asiático. En Costa Rica la compañía ha incorporado nuevas líneas de negocio en DevOps y servicios de tercerización (BPO), especialmente en operaciones de ventas. La compañía desarrolla soluciones personalizadas basadas en machine learning y analítica predictiva. Estas combinan modelos de lenguaje de gran escala e integración de datos en tiempo real, buscando un diseño centrado en el usuario.