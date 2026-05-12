Inteligencia E&N

Ranking de los bancos de Guatemala con mejor servicio al cliente y seguridad digital

El estudio Top of Mind, elaborado por la revista Revista Estrategia & Negocios junto con Kantar Mercaplan, identificó cuáles son las instituciones financieras que primero vienen a la mente de los usuarios en áreas estratégicas como atención al cliente, experiencia digital y seguridad digital.

Por Inteligencia E&N La transformación digital cambió para siempre la relación entre los bancos y sus clientes en Centroamérica. En este nuevo escenario, donde las plataformas tecnológicas y la seguridad electrónica son parte esencial del negocio financiero, la atención al cliente continúa siendo uno de los principales factores de diferenciación para las entidades bancarias. Así lo revela el primer estudio Top of Mind (TOM) de Bancos por Mejor Atención al Cliente 2026, elaborado por la revista Revista Estrategia & Negocios junto con Kantar Mercaplan.

El estudio, aplicado a 2.156 personas en siete mercados de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, identificó cuáles son las instituciones financieras que primero vienen a la mente de los usuarios en áreas estratégicas como atención al cliente, experiencia digital y seguridad digital. La investigación presenta un margen de error de 5,65 % por país. En Guatemala, el liderazgo en percepción de servicio quedó concentrado en los bancos tradicionales de mayor tamaño y presencia nacional. En la categoría de mejor atención al cliente, Banco Industrial encabezó el ranking, seguido por Banrural, BAC, G&T Continental y Bantrab. Los resultados reflejan que para los usuarios guatemaltecos la rapidez en la atención, el trato amable y la capacidad para resolver problemas continúan siendo determinantes en la construcción de confianza y lealtad hacia las entidades financieras. La investigación también evidenció el peso creciente de la digitalización en la percepción de los consumidores. En el apartado de mejor experiencia digital —que evalúa banca en línea y aplicaciones móviles— nuevamente destacó Banco Industrial en el primer lugar, seguido por Banrural, BAC, Promerica y G&T Continental.