Panamá acuerda con Fundación Charles Darwin proteger a tiburones y rayas en el Pacífico

POR EFE

El Gobierno de Panamá firmó un acuerdo con la Fundación Charles Darwin (CDF) para proteger tiburones y rayas, especies amenazadas en el océano Pacífico, con base en la colaboración técnica y científica.

El Ministerio de Ambiente informó este martes que el memorando de entendimiento que funcionará bajo la investigación científica, marcos regulatorios, trabajos con comunidades locales y la búsqueda de financiamiento con un foco especial para la conservación del tiburón martillo común (Sphyrna lewini).

"Este acuerdo abre esa puerta y refleja la intención de consolidar una colaboración técnica y científica que fortalezca la protección transfronteriza del tiburón martillo común, así como la conservación de los ecosistemas y especies del Pacífico Tropical Oriental que protegemos mediante el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical", dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical es una iniciativa regional de conservación que abarca 643.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

El acuerdo trabajará en investigación transfronteriza sobre Sphyrna lewini y sus ecosistemas "generando datos que Panamá podrá usar para decisiones de manejo compartido" así como se buscará respaldo financiero de economía azul alineados con el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio.

En cuanto al plano regulatorio, el memorando aportará insumos técnicos para diseñar marcos normativos más sólidos sobre tiburones y rayas, además de que se trabajará con las comunidades para capacitar el sector pesquero artesanal y acompañar así su transición hacia la conservación de la especie.

“El fundamento científico es inequívoco. Estas aguas panameñas son de importancia crítica para la supervivencia de la especie, ya que funcionan como zonas esenciales de alumbramiento para tiburones preñados durante sus migraciones reproductivas anuales y como hábitat clave de crianza para los juveniles durante los primeros años de su vida", señaló Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del programa de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.