Panamá se compromete a restaurar 10.000 hectáreas de ecosistemas

En el Darién -la frondosa selva fronteriza con Colombia y clasificada como parque nacional-, se impulsarán proyectos de restauración productiva y fortalecimiento comunitario.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá se comprometió a restaurar 10.000 hectáreas de ecosistemas con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "El 'Pacto de Panamá con la Naturaleza' es la hoja de ruta que unifica los esfuerzos del país frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos. Con aliados técnicos como la FAO, Panamá puede desarrollar una economía más verde, resiliente y justa para todos", dijo el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

En concreto, el ministro de Ambiente sostuvo una reunión con la FAO donde se anunció un "compromiso conjunto para alinear inversiones existentes y movilizar recursos destinados a la restauración de al menos 10.000 hectáreas de ecosistemas". Esa restauración se da en el marco del 'Pacto de Panamá con la Naturaleza', una estrategia nacional para combatir la crisis climática en tres áreas: crisis ambiental del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación de tierras, con la meta nacional de restaurar 100.000 hectáreas para el año 2035. El Pacto de Panamá con la Naturaleza es el primer instrumento a "nivel mundial que integra los compromisos de cambio climático, biodiversidad, conservación de la tierra, océanos y plásticos bajo un mismo marco estratégico", según la información oficial. Además, su versión final será presentada el próximo martes 28 de octubre. Por tanto, para lograr dicha meta, la FAO confirmó "su disposición para trabajar con el Gobierno de Panamá en la movilización y ejecución de los recursos, reforzando su apoyo a la agenda nacional de restauración ecológica", destaca el comunicado de la cartera de Ambiente de Panamá.