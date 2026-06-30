Centroamérica & Mundo

Panamá felicita a Keiko Fujimori y hace votos por reforzar los lazos históricos con Perú

La derechista Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031 con el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez.

  • Panamá felicita a Keiko Fujimori y hace votos por reforzar los lazos históricos con Perú

    Fotografía de archivo del 7 de junio de 2026 de Keiko Fujimori en Lima (Perú). El escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú concluyó este lunes y confirmó el triunfo de Fujimori sobre Roberto Sánchez por una estrecha diferencia de 49.641 votos. EFE/ John Reyes /ARCHIVO

     John Reyes / EFE
2026-06-30

POR EFE

El Gobierno de Panamá presidido por José Raúl Mulino felicitó este martes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú, y expresó su voluntad de "seguir fortaleciendo los lazos históricos" entre ambos países.

"Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos", indicó un comunicado difundido por la Cancillería panameña.

Perú: concluye escrutinio y Keiko Fujimori será presidenta

El Ejecutivo de Mulino deseó "el mayor de los éxitos" a Fujimori, y expresó su confianza en que "bajo su liderazgo, el Perú continuará avanzando por la senda del crecimiento económico, la estabilidad, la prosperidad y el bienestar de todos sus ciudadanos".

La derechista Keiko Fujimori ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales de Perú para el periodo 2026-2031 con el 50,135 % de los votos válidos, frente al 49,865 % del candidato izquierdista Roberto Sánchez, según los resultados finales presentado este lunes por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), 22 días después de la votación.

Redacción web
Agencia EFE

Política
|
Elecciones
|
Diplomacia
|
Keiko Fujimori
|
José Raúl Mulino
|
Roberto Sánchez
|
Panamá
|
Perú
|
Cancillería
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE