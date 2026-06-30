Panamá felicita a Keiko Fujimori y hace votos por reforzar los lazos históricos con Perú

POR EFE

El Gobierno de Panamá presidido por José Raúl Mulino felicitó este martes a Keiko Fujimori por su elección como presidenta de Perú, y expresó su voluntad de "seguir fortaleciendo los lazos históricos" entre ambos países.

"Panamá saluda la participación cívica y democrática del pueblo peruano en esa jornada electoral, expresión de la fortaleza de sus instituciones y de su compromiso con los valores democráticos", indicó un comunicado difundido por la Cancillería panameña.