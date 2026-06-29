El Niño aumentará las presiones sobre el agronegocio en Latinoamérica

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El impacto de El Niño varía significativamente según el país, con condiciones más secas en algunos mercados que suponen riesgos para ciertos cultivos y potencialmente aumentan la productividad para otros, según Fitch Ratings.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com Las agroempresas latinoamericanas enfrentan una creciente presión crediticia debido a una escasez de suministros de fertilizantes vinculada al conflicto con Irán, mientras que la creciente probabilidad de El Niño presenta riesgos y oportunidades divergentes según la geografía, según Fitch Ratings. "Con fertilizantes y diésel representando entre el 50 % y el 70 % de los costes agrícolas y aproximadamente el 30 % del suministro de fertilizantes procedente de Oriente Medio, tanto los picos de precios como la escasez física podrían comprimir sustancialmente los márgenes en el segundo semestre 2026 y 2027", indica Fitch Ratings.

El impacto de El Niño varía significativamente según el país, con condiciones más secas en algunos mercados que suponen riesgos para ciertos cultivos y potencialmente aumentan la productividad para otros. El precio de la urea, un fertilizante común a base de nitrógeno, casi se ha duplicado desde principios de año, situándose en torno a los US$950/tonelada en mayo de 2026. "Aunque la mayoría de los productores latinoamericanos han cubierto su exposición, la cobertura para el segundo trimestre sigue siendo en gran medida sin protección", señala la agencia. La escasez física podría obligar a los productores a reducir las tasas de aplicación de fertilizantes, lo que reducirá los rendimientos de los cultivos bien entrado en la temporada 2026/2027. Los costes logísticos podrían aumentar hasta un 15 % debido a cuellos de botella en el transporte y primas de seguro, lo que añade aún más presión. El aumento de la probabilidad de El Niño añade complejidad y riesgo crediticio que se manifiesta de forma diferente en la región. Centroamérica se enfrenta a severas sequías y calor que podrían limitar el crecimiento de los cultivos y reducir los rendimientos. Perú y Chile enfrentan mayores riesgos de lluvias e inundaciones para los productores de frutas y verduras.