¿Cuánto ganan los clubes por cada uno de sus jugadores en el Mundial 2026?

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Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los US$355 millones acordados como parte del renovado memorando y que supone un aumento del 70 % respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

Por Agencia EFE Los equipos que cedan futbolistas para la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá percibirán una cantidad mínima prevista de unos US$5.000 por día y jugador, y el conjunto de entidades se repartirá además US$5 millones, de acuerdo al memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció la FIFA. Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los US$355 millones acordados como parte del renovado memorando y que supone un aumento del 70 % respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

En total se han reservado US$100 millones para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos US$2.360 por futbolista y encuentro disputado. Los clubes cuyos jugadores jueguen en la última fase, del 11 de junio al 19 de julio, se repartirán otros US$250 millones. La FIFA precisó que los pagos se calcularán por jugador y por día, teniendo en cuenta tanto la inclusión en la convocatoria como los minutos de juego y que se prevé una asignación mínima de US$5.000 por jugador y día. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que "miles de clubes de todo el mundo contribuyen cada día a la formación y desarrollo de jugadores que sueñan con representar a sus países en la Copa Mundial de la FIFA". "Mediante al Programa de Ayudas a Clubes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que por primera vez se incluyen todos los partidos de clasificación, más clubes que nunca recibirán una parte de los beneficios económicos generados por la competición. De este modo, se reconocerá su fundamental contribución al éxito del fútbol internacional", dijo en un comunicado. Infantino resaltó el aumento del 70 % respecto a 2022 de la cifra global que destinará el programa, con US$355 millones, tras la disputa de casi 1.000 partidos entre la fase preliminar y la fase final.