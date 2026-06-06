Costa Rica apunta a Corea del Sur para impulsar las exportaciones de café a Asia

Costa Rica busca ampliar sus exportaciones de café a mercados asiáticos como el de Corea del Sur, al que considera uno de los destinos más dinámicos y sofisticados de ese continente y al que están apuntando una serie de empresas cafetaleras costarricenses, informó fuentes oficiales.

La entidad informó que esta semana una misión comercial de seis empresas costarricenses se encuentra en Corea del Sur en busca de oportunidades en las ciudades de Seúl y Busan, donde sostendrán reuniones y actividades de negocios con representantes de 35 empresas compradoras, tostadoras y cafeterías especializadas coreanas.

El café es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Costa Rica después del banano y la piña. En 2025, las exportaciones del grano alcanzaron los US$469,8 millones con alza del 35 % respecto a 2024, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) y el Instituto Costarricense del Café (Icafé).

"Esta misión representa una nueva oportunidad para acercar a nuestros productores con compradores especializados, fortalecer relaciones comerciales y seguir posicionando al país en mercados de alto valor”, señaló López.

De acuerdo con Procomer, Corea del Sur se ha consolidado como un mercado estratégico para el café de especialidad, ya que además de contar con más de 100.000 cafeterías, registra el mayor consumo per cápita de café en Asia y uno de los mayores niveles de gasto por consumidor de la región.

"Los consumidores de café de especialidad valoran cada vez más atributos como el origen, la calidad, la sostenibilidad y la historia detrás de cada taza. Costa Rica cuenta con una propuesta diferenciada y reconocida internacionalmente", declaró al gerente general de Procomer, Laura López.

Esta es la primera misión de empresas de café de especialidad que realiza Costa Rica a Corea del Sur, donde además de promocionar la calidad del producto costarricenses las empresas esperan conocer tendencias de consumo, prácticas comerciales, dinámicas logísticas y nuevas oportunidades.