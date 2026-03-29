Panamá: hoteleros rechazan tasar tránsito de pasajeros en Tocumen

POR EFE

El gremio hotelero de Panamá rechazó la propuesta legislativa de aplicar un tasa de 10 dólares a pasajeros en conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país y un nodo regional aéreo, con el argumento de que afectará la competitividad y desempeño del sector turístico.

La iniciativa de ley es impulsada por el diputado suplente Benicio Robinson González, del minoritario Partido Revolucionario Democrático (PRD), quien ya intentó sin éxito su aprobación el año pasado, y plantea que lo recaudado con esta tasa se dedique en un 70 % al sistema de salud nacional y el restante 30 % a la red aeroportuaria de Panamá.

La Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) dijo en un comunicado difundido en las últimas horas que aplicar la llamada Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito "podría restar competitividad frente a otros 'hubs' (nodos) regionales como Bogotá, Lima y San Salvador, incentivando la reconfiguración de rutas hacia destinos con menores costos operativos".