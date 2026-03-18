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Aeropuertos: Tocumen lidera el ranking global y El Salvador, entre los mejores

Así se desprende del más reciente ranking de desempeño aeroportuario de la consultora internacional Cirium. El aeropuerto panameño lidera en el segmento de aeropuertos de tamaño medio y el salvadoreño ocupa el segundo lugar, entre los de pequeño tamaño.

Por revistaeyn.com Centroamérica está logrando algo poco frecuente en la industria aérea global: combinar escala operativa con altos niveles de eficiencia. El más reciente ranking de desempeño aeroportuario de la consultora internacional Cirium confirma esa tendencia, colocando a dos aeropuertos de la región entre los mejores del mundo en sus respectivas categorías.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, encabeza el ranking global de aeropuertos de tamaño medio, con un desempeño sobresaliente tanto en salidas a tiempo (93,93%) como en llegadas (90,91%). En paralelo, el Aeropuerto Internacional de El Salvador se posiciona como el segundo mejor del mundo entre los aeropuertos pequeños, con una tasa de puntualidad en salidas del 91,74% y de llegadas del 89,03%. “La puntualidad es uno de los indicadores más críticos de la eficiencia del sistema aéreo. Los aeropuertos que logran sostener niveles superiores al 90% están demostrando una coordinación operativa de clase mundial”, señalan analistas de Cirium en su reporte. Los datos no son menores. En ambos casos, las terminales centroamericanas superan a aeropuertos ubicados en mercados altamente desarrollados, lo que refleja no solo eficiencia operativa, sino también una gestión estratégica del tráfico aéreo en entornos cada vez más complejos. Eficiencia operativa: la nueva ventaja competitiva El ranking de Cirium mide variables clave como puntualidad en despegues y aterrizajes, volumen de rutas y cantidad de aerolíneas operando. En ese contexto, el desempeño de Tocumen resulta particularmente relevante: con 93 rutas y 16 aerolíneas, mantiene niveles de puntualidad superiores al 90%, una combinación difícil de sostener en hubs con alto tráfico.