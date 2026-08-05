Panamá invirtió US$26,6 millones en 54.000 computadoras con IA

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Hasta la fecha unos 1.839 docentes panameños ya recibieron los ordenadores portátiles y la mitad del profesorado se formó en IA para usar los nuevos equipos, según dijeron las autoridades en una rueda de prensa.

Por Agencia EFE El Gobierno de Panamá compró 54.000 ordenadores portátiles con inteligencia artificial (IA) incorporada, con acceso sin internet, por US$26,6 millones para dotar a profesores del sector público, anunció la cartera educativa del país. "La tecnología le ofrece a un joven, no importa donde esté, la posibilidad de llegar donde sus sueños se lo permitan. Hay un mundo académico que alguien puede desarrollar si tiene una herramienta en sus manos y acceso al internet en sus manos", dijo la ministra de Educación de Panamá, Lucy Molinar.

Hasta la fecha unos 1.839 docentes panameños ya recibieron los ordenadores portátiles y la mitad del profesorado se formó en IA para usar los nuevos equipos, según dijeron las autoridades en una rueda de prensa. "Intel está trayendo a Panamá y formando maestros en un programa, que a nivel mundial ya ha llegado a 30 países, llamado Intel Skills for Innovation, en donde particularmente Panamá se vuelve el primer país en el que estamos enseñando prácticas de aula con inteligencia artificial", declaró el director de Asuntos Gubernamentales para América Latina de Intel, Carlos Rebellón. Independientemente de que el equipo corresponda a las marcas Dell, HP o Liby, todas las computadoras entregadas fueron fabricadas con tecnología de Intel y Microsoft, "garantizando un mismo estándar de calidad, rendimiento y funcionalidades para los docentes", según la información oficial. Una de las principales ventajas de los nuevos equipos es la aplicación de la IA sin conexión a internet, una situación recurrente en los centros educativos públicos del país junto con la falta de electricidad, en especial en las zonas más rurales.