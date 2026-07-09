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Qué buscar en una laptop para el trabajo: Claves para elegir un equipo

Expertos recomiendan que la compra de un nuevo equipo responda a las necesidades específicas de cada usuario y no únicamente a la búsqueda del modelo más potente.

Por revistaeyn.com La transformación del entorno laboral ha cambiado por completo los criterios para elegir una computadora portátil. Si antes bastaba con fijarse en el procesador o la capacidad de almacenamiento, hoy las exigencias de un trabajo cada vez más digital, colaborativo y apoyado en inteligencia artificial (IA) obligan a evaluar una gama mucho más amplia de características. Expertos recomiendan que la compra de un nuevo equipo responda a las necesidades específicas de cada usuario y no únicamente a la búsqueda del modelo más potente.

"Hoy una laptop de trabajo debe ser capaz de responder a múltiples demandas simultáneamente: colaboración en tiempo real, seguridad de la información, movilidad y herramientas de inteligencia artificial. La clave no está en comprar el equipo más potente, sino en elegir uno que se adapte a la forma en que cada persona trabaja", afirmó Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer. El procesador sigue siendo el componente central del equipo, pero las nuevas generaciones incorporan unidades de procesamiento neuronal (NPU), diseñadas para ejecutar funciones de IA con mayor eficiencia. Esto permite aprovechar asistentes inteligentes, transcripciones automáticas de reuniones y mejoras en videollamadas, entre otras herramientas que cada vez son más comunes en el ámbito profesional. Otro aspecto que cobra protagonismo es la memoria RAM. Si hace algunos años 8 GB resultaban suficientes para la mayoría de los usuarios, hoy el estándar recomendado para un entorno de trabajo moderno es de 16 GB, debido al consumo de recursos de navegadores, aplicaciones de colaboración y plataformas basadas en inteligencia artificial. Para perfiles más especializados, como desarrolladores, analistas de datos o creativos, una configuración de 32 GB puede representar una inversión a largo plazo.