Qué buscar en una laptop para el trabajo: Claves para elegir un equipo

Por revistaeyn.com
La transformación del entorno laboral ha cambiado por completo los criterios para elegir una computadora portátil. Si antes bastaba con fijarse en el procesador o la capacidad de almacenamiento, hoy las exigencias de un trabajo cada vez más digital, colaborativo y apoyado en inteligencia artificial (IA) obligan a evaluar una gama mucho más amplia de características.
Expertos recomiendan que la compra de un nuevo equipo responda a las necesidades específicas de cada usuario y no únicamente a la búsqueda del modelo más potente.
"Hoy una laptop de trabajo debe ser capaz de responder a múltiples demandas simultáneamente: colaboración en tiempo real, seguridad de la información, movilidad y herramientas de inteligencia artificial. La clave no está en comprar el equipo más potente, sino en elegir uno que se adapte a la forma en que cada persona trabaja", afirmó Nigel Pallete, gerente de Ventas para Centroamérica y Caribe de Acer.
El procesador sigue siendo el componente central del equipo, pero las nuevas generaciones incorporan unidades de procesamiento neuronal (NPU), diseñadas para ejecutar funciones de IA con mayor eficiencia. Esto permite aprovechar asistentes inteligentes, transcripciones automáticas de reuniones y mejoras en videollamadas, entre otras herramientas que cada vez son más comunes en el ámbito profesional.
Otro aspecto que cobra protagonismo es la memoria RAM. Si hace algunos años 8 GB resultaban suficientes para la mayoría de los usuarios, hoy el estándar recomendado para un entorno de trabajo moderno es de 16 GB, debido al consumo de recursos de navegadores, aplicaciones de colaboración y plataformas basadas en inteligencia artificial. Para perfiles más especializados, como desarrolladores, analistas de datos o creativos, una configuración de 32 GB puede representar una inversión a largo plazo.
En cuanto al almacenamiento, las unidades SSD NVMe son la opción recomendada por ofrecer mayor velocidad al iniciar el sistema, abrir aplicaciones y acceder a archivos. Una capacidad de 512 GB suele cubrir las necesidades de la mayoría de los profesionales, mientras que quienes manejan grandes volúmenes de contenido multimedia o bases de datos podrían requerir 1 TB o más.
La pantalla también influye en la experiencia diaria. Los formatos con relación de aspecto 16:10 permiten visualizar más contenido vertical, lo que facilita el trabajo con documentos y hojas de cálculo.
La seguridad se ha convertido en otro criterio indispensable. Funciones como el reconocimiento facial, la autenticación biométrica y el cifrado de datos ayudan a proteger la información corporativa frente a pérdidas o robos del equipo, convirtiéndose en elementos clave dentro de las estrategias de ciberseguridad de las empresas.
Las videollamadas, por su parte, ya no son un complemento, sino una necesidad cotidiana. Por ello, contar con una cámara Full HD, micrófonos con reducción de ruido y sistemas de audio optimizados mejora la calidad de la comunicación en reuniones virtuales, mientras que las funciones de IA permiten optimizar automáticamente imagen y sonido.
Finalmente, la autonomía de la batería, el peso del equipo y la conectividad son factores decisivos para quienes trabajan fuera de la oficina.