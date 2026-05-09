Apple e Intel alcanzan un acuerdo preliminar para la fabricación de chips

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Esta operación se enmarca en la nueva etapa de Intel, en la que el Gobierno de EEUU posee una participación del 10 % tras convertir el pasado verano cerca de US$9.000 millones en subvenciones federales en acciones de la compañía.

Por Agencia EFE Apple e Intel alcanzaron un acuerdo preliminar para que este último produzca parte de los chips utilizados en los dispositivos de la compañía de la manzana mordida, según informó The Wall Street Journal. El pacto, que se produce tras más de un año de intensas negociaciones, representa una victoria estratégica para la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha presionado activamente para que las grandes tecnológicas estadounidenses trasladen su cadena de suministro a territorio nacional y reduzcan su dependencia de fabricantes extranjeros.

Esta operación se enmarca en la nueva etapa de Intel, en la que el Gobierno de EEUU posee una participación del 10 % tras convertir el pasado verano cerca de US$9.000 millones en subvenciones federales en acciones de la compañía. Hasta ahora, Apple ha dependido casi exclusivamente de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) para la producción de sus procesadores de última generación. Sin embargo, las limitaciones de suministro y la creciente demanda de chips para inteligencia artificial (IA) por parte de competidores como Nvidia mermaron la capacidad de negociación de Apple y su acceso a suministros suficientes.