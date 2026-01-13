Panamá: Ricardo Martinelli dice ser "inocente" en juicio de caso Odebrecht

Centroamérica & Mundo

Por revistaeyn.com El expresidente panameño, Ricardo Martinelli, asilado en Colombia, se declaró "inocente" ante un tribunal de las acusaciones de haber lavado dinero de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. "Soy inocente, no soy responsable", se limitó a decir, por medio de una comparecencia virtual, al ser preguntado por la jueza Baloisa Marquínez si se sentía "responsable" por los cargos que se le imputan. El exmandatario de 73 años se dejó ver con el ceño fruncido y vestido con suéter negro. En mensajes publicados en sus redes sociales, Martinelli expresó "serias dudas" sobre si habrá "debido proceso" y "respeto a la ley" en el caso Odebrecht, y calificó el juicio como un "show de la distracción".

Martinelli comenzó a ser juzgado este lunes, junto a otros 22 imputados, en un tribunal de Causas Penales de Panamá. Los otros imputados también rechazaron los cargos. Por su parte, la fiscal anticorrupción, Ruth Morcillo, aseguró a su llegada al tribunal que el Ministerio Público "va a sustentar la condena para los imputados por blanqueo de capitales". El juicio por el caso Odebrecht en Panamá comenzó finalmente este lunes después de posponerse en hasta seis ocasiones, un proceso por el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país que cuenta con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

La jueza panameña Baloísa Marquínez, que ha llevado otros casos de corrupción de alto perfil en el país, es la encargada de este juicio, que podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.

Sobornos a "diestra y siniestra"