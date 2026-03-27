Panamá suspende uso de gasolina con bioetanol previsto a partir de abril de 2026

POR EFE

El Gobierno de Panamá suspendió el uso de gasolinas con bioetanol programado a partir del próximo 1 de abril, una medida obligatoria amparada en una ley que aún se discute en el Parlamento unicameral y que genera polémica entre políticos y usuarios.

La orden de suspender el uso de bioetanol anhidro en mezclas con las gasolinas y de prorrogar su implementación hasta se cuente con las condiciones técnicas, regulatorias y de mercado necesarias para el adecuado manejo de este insumo de "producción nacional" está en una resolución publicada en las últimas horas por la Secretaría Nacional de Energía.

Esta resolución deja sin efecto otra de marzo de 2024 que instauraba el uso de gasolinas con 10 % de bioetanol a partir del 1 de abril próximo, y establece que la Secretaría "establecerá, mediante resolución motivada, el cronograma y condiciones" para la implementación de la mezcla de combustible.

La medida del despacho de Energía llega cuando aún la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) debate "el proyecto 443, que modifica la Ley 42 de 20 de abril de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional y que modifica un artículo del Código Fiscal".