Cuba se queda sin combustible para aviones y pone en riesgo los vuelos internacionales

Por: revistaeyn.com
El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para aviación, una situación que amenaza con afectar de forma directa las operaciones aéreas en la isla, confirmaron a la agencia EFE fuentes del sector.
La advertencia se produce en el contexto de una crisis energética severa, profundizada tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 29 de enero, que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.
Washington argumenta que la isla representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, según el texto oficial de la medida.
La falta de combustible quedó respaldada además por un aviso aeronáutico oficial (NOTAM) del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, identificado como A0356/26, que informa que no hay disponibilidad de combustible Jet A-1, el utilizado por la aviación comercial.
El aviso, de carácter internacional, rige desde el 10 de febrero y se mantendrá vigente al menos hasta el 11 de marzo, de acuerdo con información publicada por CiberCuba, basada en documentación aeronáutica oficial.
Cuba produce apenas entre un tercio y el 40 % de la energía que consume y depende en gran medida de importaciones de crudo y derivados. Según EFE, el Ejecutivo cubano anunció esta semana un plan de emergencia que incluye la suspensión de la venta de diésel, recortes en los horarios de hospitales y oficinas públicas, y el cierre temporal de algunos hoteles.
Medios internacionales como Reuters y Associated Press han señalado en coberturas recientes que la crisis energética cubana se ha visto agravada por la caída de los suministros procedentes de aliados tradicionales y por las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses, lo que ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica y el turismo.
México envía ayuda humanitaria
En paralelo a la crisis del combustible, el Gobierno de México anunció el envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba en calidad de ayuda humanitaria. Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la asistencia fue enviada a través de los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, que zarparon desde el puerto de Veracruz.
La SRE detalló que la carga incluye alimentos de primera necesidad —como arroz, frijol, productos cárnicos, leche líquida y en polvo, aceite vegetal y conservas— así como artículos de higiene personal. Las autoridades mexicanas precisaron que aún quedan pendientes de envío más de 1.500 toneladas adicionales de leche en polvo y frijol.
El envío se produce luego de que México reconociera haber reducido sus exportaciones de petróleo a Cuba para evitar la aplicación de los aranceles anunciados por Estados Unidos, aunque aseguró que mantendrá el apoyo humanitario. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la decisión en declaraciones públicas, citadas por EFE.
Mientras tanto, el agotamiento del combustible para aviación añade un nuevo factor de presión sobre una economía que atraviesa su peor crisis desde la década de 1990, con impactos directos en el transporte aéreo, el turismo y la conectividad internacional de la isla.