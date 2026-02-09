Centroamérica & Mundo

Cuba se queda sin combustible para aviones y pone en riesgo los vuelos internacionales

El Gobierno cubano advirtió a las aerolíneas que en 24 horas no habrá combustible para la aviación comercial. La falta de suministro quedó confirmada por un NOTAM oficial del aeropuerto de La Habana. Mientras, México envió más de 800 toneladas de ayuda humanitaria.

Por: revistaeyn.com El Gobierno cubano comunicó a las aerolíneas internacionales que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para aviación, una situación que amenaza con afectar de forma directa las operaciones aéreas en la isla, confirmaron a la agencia EFE fuentes del sector. La advertencia se produce en el contexto de una crisis energética severa, profundizada tras la firma de una orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 29 de enero, que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba.

Washington argumenta que la isla representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, según el texto oficial de la medida. La falta de combustible quedó respaldada además por un aviso aeronáutico oficial (NOTAM) del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, identificado como A0356/26, que informa que no hay disponibilidad de combustible Jet A-1, el utilizado por la aviación comercial. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE El aviso, de carácter internacional, rige desde el 10 de febrero y se mantendrá vigente al menos hasta el 11 de marzo, de acuerdo con información publicada por CiberCuba, basada en documentación aeronáutica oficial. Cuba produce apenas entre un tercio y el 40 % de la energía que consume y depende en gran medida de importaciones de crudo y derivados. Según EFE, el Ejecutivo cubano anunció esta semana un plan de emergencia que incluye la suspensión de la venta de diésel, recortes en los horarios de hospitales y oficinas públicas, y el cierre temporal de algunos hoteles. Medios internacionales como Reuters y Associated Press han señalado en coberturas recientes que la crisis energética cubana se ha visto agravada por la caída de los suministros procedentes de aliados tradicionales y por las restricciones financieras derivadas de las sanciones estadounidenses, lo que ha afectado sectores clave como el transporte, la generación eléctrica y el turismo.

México envía ayuda humanitaria

En paralelo a la crisis del combustible, el Gobierno de México anunció el envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba en calidad de ayuda humanitaria. Según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la asistencia fue enviada a través de los buques de apoyo logístico Papaloapan e Isla Holbox, que zarparon desde el puerto de Veracruz.