Pánico y edificios destruidos en Caracas tras dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5

Por: Agencias

Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, afirmó sin precisar detalles que son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.

El barrio de Altamira en Caracas presentó "situaciones alarmantes" con casas y edificios derrumbados, dijo, sugiriendo que hubo heridos en el terremoto y pidiendo a los automovilistas que cedieran el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia.

Varias zonas de la ciudad quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas. Las autoridades informaron que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto.