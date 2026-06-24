Pánico y edificios destruidos en Caracas tras dos fuertes sismos de 7,2 y 7,5

Por: Agencias
Las escenas en Caracas eran de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en el barrio de Altamira. Personas afuera gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", decía uno de ellos, al caer la noche.
El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, afirmó sin precisar detalles que son varios los edificios que se derrumbaron. Otros inmuebles perdieron su fachada.
El barrio de Altamira en Caracas presentó "situaciones alarmantes" con casas y edificios derrumbados, dijo, sugiriendo que hubo heridos en el terremoto y pidiendo a los automovilistas que cedieran el paso a las ambulancias y otros vehículos de emergencia.
Varias zonas de la ciudad quedaron sin energía eléctrica. Muchas calles estaban llenas de vidrios caídos de las ventanas. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares, temerosas de eventuales nuevas réplicas. Las autoridades informaron que se ordenó el corte del servicio de gas directo a edificios tras el terremoto.
Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.
El primer temblor de 7,2 que tuvo su epicentro 21 kms al oeste de Morón, fue seguido por un segundo temblor de 7,5, según información preliminar del USGS en X. Su profundidad fue de 10 km y se sintió también en Colombia.
Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio de Altamira en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.
"Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.
"Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible", señaló Odalis Escalona, de 54 años y que trabaja en un banco.
Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.
Paralelamente a esta situación, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió este miércoles un aviso de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
El aviso de tsunami se emitió a las 18:40 hora local para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.
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