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El Salvador: fuerte sismo se registró este 23 de abril

El Ministerio de Medio Ambiente indicó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa del departamento de La Libertad. El temblor fue sentido en casi todo el país.

  • El Salvador: fuerte sismo se registró este 23 de abril

    El epicentro fue registrado frente a la costa de La Libertad. FOTO MARN
2026-04-23

Por revistaeyn.com

En territorio salvadoreño se registró un fuerte sismo, la mañana del jueves 23 de abril de 2026, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Datos indican que el sismo tuvo una magnitud de 5,2.

El Marn detalló en su cuenta de la red social X que el temblor ocurrió a las 08:09:26 de la mañana, con una ubicación aproximada de 13.23 grados latitud norte y -89.34 grados longitud oeste.

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El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a la costa del departamento de La Libertad y tuvo una profundidad de 59 Km.

El temblor fue sentido en casi todo el país.


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