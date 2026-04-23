El Salvador: fuerte sismo se registró este 23 de abril

Por revistaeyn.com

En territorio salvadoreño se registró un fuerte sismo, la mañana del jueves 23 de abril de 2026, según confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Datos indican que el sismo tuvo una magnitud de 5,2.

El Marn detalló en su cuenta de la red social X que el temblor ocurrió a las 08:09:26 de la mañana, con una ubicación aproximada de 13.23 grados latitud norte y -89.34 grados longitud oeste.