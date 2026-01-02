Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude el centro de México este 2 de enero 2026

POR EFE

Un sismo de magnitud 6,5 en la escala Richter se registró este viernes en México a las 7.58 hora local (13.58 GMT), según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro frente a las costas del sureño estado de Guerrero, en el Pacífico, pero sus efectos se detectaron en varias ciudades del país, incluida la capital mexicana, aunque aún no se reportan daños materiales o pérdidas humanas.

De acuerdo con el SSN, el sismo fue considerado como "severo" y avisó que se mantiene monitoreo en las zonas donde fue percibido.