Panorama desconcertante: EE.UU. amplía el alto el fuego, pero Irán no negocia

Por: Revistaeyn.com - Agencias
El presidente Donald Trump anunció que extiende el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta.
"Dado que el gobierno de Irán está gravemente dividido, lo cual no es de extrañar, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos solicitó suspender nuestro ataque contra Irán", afirmó el presidente Trump a través de su plataforma Truth Social.
Esto "hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", anunció el presidente estadounidense. "Por lo tanto, ordené a nuestras fuerzas armadas que continúen el bloqueo y que permanezcan preparadas y capacitadas en todo lo demás", agregó.
Irán no cede e insiste con sus exigencias
Por su parte, el embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.
"En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.
El embajador aseguró que el bloqueo estadounidense es "una violación del (acuerdo de) alto el fuego", que ambos países habían acordado hace dos semanas.
Después de que la primera ronda de negociaciones en Pakistán concluyera sin acuerdo, Trump ordenó a la Armada estadounidense que bloqueara la vía marítima y acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares".
El bloqueo estadounidense se sumó al de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia a los ataques de EE.UU. e Israel contra su país el pasado 28 de febrero, que disparó el precio mundial del petróleo.
EE.UU. asegura que Irán pronto colapsará por el bloqueo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos respaldó la continuidad del bloqueo naval que el Comando Central mantiene sobre los puertos de Irán, asegurando que la restricción a sus exportaciones de crudo pronto asfixiará los ingresos económicos del régimen.
"En cuestión de días, los almacenes de la Isla de Kharg, estarán llenos y los frágiles pozos petroleros iraníes quedarán cerrados", publicó en su cuenta de X el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en respaldo al bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que se mantiene desde hace 10 días.
De acuerdo con Bessent, es fundamental que Estados Unidos continúe aplicando "máxima presión" mediante la ‘Operación Furia Épica Económica’ para debilitar la capacidad económica de Teherán.