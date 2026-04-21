Panorama desconcertante: EE.UU. amplía el alto el fuego, pero Irán no negocia

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El presidente Trump puso freno y decidió ampliar la débil tregua. Irán condiciona las nuevas negociaciones con EE.UU. a que la Casa Blanca levante el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Por: Revistaeyn.com - Agencias El presidente Donald Trump anunció que extiende el alto al fuego hasta que Irán presente una propuesta. "Dado que el gobierno de Irán está gravemente dividido, lo cual no es de extrañar, y a petición del mariscal de campo Asim Munir y del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se nos solicitó suspender nuestro ataque contra Irán", afirmó el presidente Trump a través de su plataforma Truth Social. Esto "hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada", anunció el presidente estadounidense. "Por lo tanto, ordené a nuestras fuerzas armadas que continúen el bloqueo y que permanezcan preparadas y capacitadas en todo lo demás", agregó.

Irán no cede e insiste con sus exigencias

Por su parte, el embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, condicionó este martes una nueva ronda de negociaciones entre su país y Estados Unidos a que el presidente Donald Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz. "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones", declaró Iravani a la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

El embajador aseguró que el bloqueo estadounidense es "una violación del (acuerdo de) alto el fuego", que ambos países habían acordado hace dos semanas. Después de que la primera ronda de negociaciones en Pakistán concluyera sin acuerdo, Trump ordenó a la Armada estadounidense que bloqueara la vía marítima y acusó a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares". El bloqueo estadounidense se sumó al de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia a los ataques de EE.UU. e Israel contra su país el pasado 28 de febrero, que disparó el precio mundial del petróleo.

EE.UU. asegura que Irán pronto colapsará por el bloqueo