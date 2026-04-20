El Brent se dispara más de 5% ante nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

Por: EFE

A las 7.00 horas de este lunes, y según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el petróleo Brent, el de referencia en Europa, sube el 5,5 %, hasta los US$95,35. No obstante, durante la madrugada, ha llegado a superar los US$97.

El Brent sube de nuevo después de desplomarse el viernes más de un 9%, hasta situarse ligeramente por encima de los US$90, tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, a raiz del acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

No obstante, y a pesar del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país mantendría el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo de paz.

En este contexto, este domingo dijo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.