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El Brent se dispara más de 5% ante nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

El petróleo Brent para entrega en junio se dispara este lunes más del 5 % y supera los US$95 el barril en el mercado de futuros de Londres, ante las nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ponen en peligro las negociaciones de paz.

  • El Brent se dispara más de 5% ante nuevas tensiones entre Estados Unidos e Irán

    El petróleo vuelve a acercarse al piso de US$100 ante una indefinición en terreno sobre las amenazas cruzadas entre Irán y Estados Unidos. (Foto: Archivo)
2026-04-20

Por: EFE

A las 7.00 horas de este lunes, y según los datos de Bloomberg recogidos por EFE, el petróleo Brent, el de referencia en Europa, sube el 5,5 %, hasta los US$95,35. No obstante, durante la madrugada, ha llegado a superar los US$97.

El Brent sube de nuevo después de desplomarse el viernes más de un 9%, hasta situarse ligeramente por encima de los US$90, tras el anuncio de la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, a raiz del acuerdo de alto el fuego en el Líbano.

No obstante, y a pesar del anuncio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país mantendría el bloqueo naval sobre Irán hasta que haya un acuerdo de paz.

En este contexto, este domingo dijo que la Armada estadounidense atacó y se apoderó de un buque de carga de bandera iraní que intentó atravesar el bloqueo naval del estrecho de Ormuz.

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Posteriormente, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones del Ejército en Oriente Medio, precisó en un comunicado que realizaron "repetidas advertencias", durante seis horas, tras lo que el destructor estadounidense ordenó evacuar la zona de máquinas del carguero y efectuó varios disparos para inhabilitar su propulsión.

La segunda ronda de negociaciones sigue en vilo. Esta madrugada, Irán ha denunciado que ese ataque supone una violación del alto el fuego entre Teherán y Washington y dice haber respondido con ataques de drones contra barcos estadounidenses.

Este incidente se produce antes de una segunda ronda de negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, a la que asistirá el vicepresidente estadounidense, JD Vance, mientras que Irán ha negado su participación hasta que Estados Unidos levante su bloqueo marítimo.

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