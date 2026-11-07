Paraguay: Alliana asume la Presidencia y Peña comparece ante la Fiscalía tras su detención

Centroamérica & Mundo

El nuevo mandatario completará el período presidencial hasta 2028 y promete atender a los ahorristas afectados por el colapso de Ueno Bank. Su antecesor fue destituido por el Senado y quedó bajo investigación por presunta lesión de confianza.

Por: Revistaeyn.com Paraguay abrió una nueva etapa de su crisis política y financiera con Pedro Alliana al frente del Ejecutivo y Santiago Peña bajo custodia. El hasta entonces vicepresidente juró el viernes 6 de noviembre, después de la destitución de su compañero de fórmula, y asumió el compromiso de dar respuestas a los afectados por la caída de Ueno Bank. El Congreso también eligió a Antonio Barrios como vicepresidente para completar el período constitucional 2023-2028. La situación judicial de Peña avanzó más allá de la orden de detención: el exmandatario fue arrestado el viernes y trasladado este sábado 7 de noviembre a la Fiscalía General del Estado, donde debía prestar su primera declaración en una investigación por presunta lesión de confianza vinculada al banco. La entidad había recibido millonarios recursos públicos durante su administración. [

Alliana promete respuestas a los ahorristas

En su discurso de asunción, Alliana situó la atención de la emergencia financiera entre las prioridades de su Gobierno. Según la reseña oficial del Senado, anunció acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas, con especial atención a los sectores menos favorecidos, y comprometió una gestión transparente. “No quiero a ningún tibio en esta misión, quiero resultados”, expresó. El nuevo presidente comenzó su agenda este sábado en el Palacio de López con una reunión con el ministro de Salud, Isaías Fretes. Prometió atender necesidades urgentes, entre ellas el abastecimiento de medicamentos en los hospitales. La respuesta sanitaria se incorpora así a una gestión que arranca bajo la presión de la crisis bancaria y de sus consecuencias sociales.

De la destitución a la investigación penal

Peña fue removido con el voto de los 44 senadores presentes, que lo declararon responsable de mal desempeño de funciones en un juicio político. Antes de la votación, sostuvo que había presentado su renuncia para contribuir a devolver la tranquilidad al país y evitar mayores divisiones. El Congreso no había resuelto esa dimisión por falta de cuórum. La orden de detención se ejecutó inicialmente en su residencia. Posteriormente, Peña pasó la noche en el Regimiento Escolta Presidencial, adonde fue trasladado ante la concentración de manifestantes en los alrededores de su vivienda. Por razones de seguridad también se cambió el lugar previsto para su comparecencia ante los fiscales. El proceso alcanza además al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, quien se presentó ante las autoridades el viernes y quedó detenido. Antes de asumir la conducción del organismo supervisor en 2023, había presidido la Financiera Ueno, antecedente del banco intervenido. [ Entre los antecedentes señalados por los diputados acusadores figura la participación de Peña en Ueno Holding, conglomerado que incluía a Ueno Bank. Según EFE, el exmandatario vendió esa participación en marzo de 2025. La investigación penal deberá establecer las responsabilidades individuales por los hechos examinados.

La devolución de depósitos sigue en el centro de la emergencia