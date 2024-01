Parte desde Honduras la primera caravana de migrantes hacia EEUU en 2024

Algunos han cruzado la inhóspita selva panameña del Darién, en la frontera con Colombia, una ruta por la que pasaron en 2023 más de medio millón de migrantes, agobiados por la pobreza, violencia y falta de oportunidades en sus países.

Sin embargo, las últimas veces que han tratado de ingresar a Guatemala han sido reprimidos por la policía.

"Cinco veces me he ido porque no hay trabajo, me tengo que buscar la vida allá", dijo el hondureño Wilfredo Bonilla al canal Televicentro.

"Vamos a llegar todos juntos como familia, vamos a llegar bien", respondió otro de los migrantes, identificado como Rafael.