Persisten denuncias de irregularidades en conteo de votos en El Salvador

El sistema de conteo y transmisión de resultados falló tras el cierre de las urnas y las cifras publicadas no correspondían con las del padrón electoral, por lo que el Tribunal Supremo Electoral ordenó iniciar el escrutinio final para diputados abriendo los paquetes electorales y contando voto por voto.

El conteo de votos para conformar la Asamblea Legislativa de El Salvador sigue presentado irregularidades, señalados por observadores independientes y partidos de oposición y a diez días de las elecciones aún no se conocen resultados oficiales.

El instructivo oficial del TSE señala que el voto debe marcarse con crayón negro otorgado por los integrantes de la mesa de votación. Pero algunas papeletas obtenidas de los paquetes electorales están marcadas con plumón negro. Otras no tienen el doblez que llevan cuando se introducen a las urnas.

No se puede recalificar un voto ni discutir sobre su recalificación en el nuevo conteo de los votos. Una decisión que para los partidos políticos es clave, pues hay voces que aseguran que hubo votos que se marcaron como válidos a pesar de que riñen con las reglas del Tribunal.

Sitio de transmisión de resultados sin funcionar

A pesar de que el Tribunal Electoral ya finalizó el escrutinio en 6 de 14 departamentos de El Salvador, los resultados aún no están disponibles en el sitio web de la entidad.

Desde que cerraron las urnas el 4 de febrero, el TSE ha presentado fallas en el sitio de transmisión de resultados.

Magistrados se desligan del proceso

Cuatro de cinco magistrados suplentes del TSE se desligaron del proceso electoral en una misiva que enviaron a los magistrados titulares.

“Manifestamos claramente que ya no estamos en la posición de aceptar decisiones y actuaciones que no hayan sido emanadas en forma legal y correcta del Pleno, así como declaraciones y compromisos que no hayan sido legalmente tomados y mucho menos tomados unilateralmente”, señalaron René Molina, Carmen Velásquez, María Paz y Sonia Liévano de Lemus.

Según la misiva, los magistrados advirtieron el 25 de enero, una semana antes de las elecciones, que se encontraban “en una crisis irremediable”, pues el Plan General de Elecciones (PLAGEL) se había alterado conforme a lo planificado.

Noel Orellana, magistrado propietario fue el único que dio declaraciones a los medios locales al respecto. El funcionario dijo que no era “leal” ni para la institución ni para los magistrados propietarios la decisión de los suplentes de “criticar” o de “querer empañar el proceso electoral”. Evitó referirse a las fallas del proceso.

Con información de VOA