Trump acuerda verse con Xi en octubre y visitar China a principio de 2026

Centroamérica & Mundo

Donald Trump calificó la llamada de "muy productiva" y aseguró que se lograron "avances en varios temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok" para que la popular plataforma de videos cortos pueda operar en EEUU.

Por Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acordó en una llamada telefónica con su homólogo chino, Xi Jinping, verse en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en Corea del Sur a final de octubre y también que visitará China a principios de 2026. "Acordamos con el presidente Xi que nos reuniríamos en la Cumbre de la APEC en Corea del Sur, que yo viajaría a China a principios del próximo año y que el presidente Xi, a su vez, visitaría Estados Unidos en un momento oportuno", escribió Trump en un corto mensaje en su red social Truth Social.

Los presidentes de China y EEUU no se ven en persona desde una reunión en los márgenes de la cumbre de líderes del G20 en Japón, en junio de 2019, aunque en el arranque del primer mandato del republicano, Xi visitó su residencia de Mar a Lago y Trump viajó poco después, en noviembre de 2017, a China en una visita de Estado. Un cara a cara entre ambos podría impulsar entre las dos mayores economías del mundo en un momento en que los dos rivales se encuentran celebrando rondas de negociación para alcanzar acuerdos en materia comercial, sobre el suministro y acceso de semiconductores o sobre el tráfico a EEUU de fentanilo, cuyos precursores químicos proceden principalmente de China. Trump calificó la llamada de "muy productiva" y aseguró que se lograron "avances en varios temas importantes, como el comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y la aprobación del acuerdo sobre TikTok" para que la popular plataforma de videos cortos pueda operar en EEUU.