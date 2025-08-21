Presentan segunda demanda de inconstitucionalidad por reelección indefinida en El Salvador

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Movimiento de Izquierda Salvadoreña (MIZ) presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma que habilita la reelección presidencial indefinida, aprobada y ratificada por la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, a finales de julio pasado. Walter Raudales, miembro del MIZ, dijo que buscan poner a prueba el sistema judicial salvadoreño y llamó a otros movimientos sociales a sumarse a estas acciones ante la Corte Suprema.

"Los ciudadanos atendemos el llamado que la misma Constitución nos da para tratar de defenderla cuando intentan destruirla", sostuvo y apuntó que esperan que "los magistrados de verdad apliquen justicia y revisen a conciencia esto". Esta es la segunda demanda de inconstitucionalidad que se presenta ante la Sala de lo Constitucional, la primera fue de la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor VAMOS y quien acompañó también al MIZ. El Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo. Bukele defendió la iniciativa en X y señaló que "el 90 % de los países desarrollados permiten" la reelección indefinida.