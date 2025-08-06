Estados Unidos apoya reforma constitucional en El Salvador y rechaza comparaciones con dictaduras

Por Agencia EFE

El Gobierno de Estados Unidos expresó su respaldo a la reforma constitucional de El Salvador, que avala la reelección indefinida del presidente, lo que deja vía libre a Nayib Bukele para optar a un tercer mandato, y rechazó que se compare al país centroamericano con una dictadura. "La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país", declaró un portavoz del Departamento de Estado a EFE.

"Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región", agregó. La Asamblea Legislativa de El Salvador ratificó el pasado viernes una reforma constitucional que permite la reelección indefinida, amplía el periodo presidencial a seis años -cuando era de cinco- y elimina la segunda vuelta electoral.