Presidente de Israel alerta en Panamá sobre impacto de Irán en LATAM

Por: EFE

El presidente de Israel, Isaac Herzog, advirtió este miércoles sobre la influencia del que llamó "régimen terrorista de Irán" en América Latina, destacando la explosión hace más de tres décadas en Panamá de un avión comercial con 21 personas abordo, una docena de ellos judíos, que se atribuye a la organización chií Hizbulá, respaldada por Teherán.

"El régimen terrorista de Irán y sus apoderados se extienden mucho más allá de Medio Oriente. Latinoamérica ha sentido el brazo extendido del régimen iraní. Aquí mismo, en territorio panameño, Hizbulá asesinó a 20 civiles inocentes en un horrible ataque en 1994", afirmó Herzog en una comparecencia ante la prensa durante una visita oficial a Panamá.

"La comunidad internacional no puede ignorar el caos que el régimen iraní busca sembrar en todo el mundo", añadió Herzog.

El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló, sin dejar supervivientes, a los pocos minutos de despegar. En el atentado murieron 21 personas, en su gran mayoría judíos

Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por informaciones que condujeran al arresto de los involucrados en el plan para cometer el atentado, en el cual murieron tres ciudadanos estadounidenses.

En mayo de 2018 el entonces presidente panameño Juan Carlos Varela (2014-2019) explicó que había recibido una carta del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el que le aseguraba que los servicios de inteligencia de su país tenían nuevas pruebas que avalaban que la explosión de la aeronave "claramente fue un atentado terrorista" perpetrado por el grupo islamista libanés Hizbulá, algo que ratificó EE.UU. más tarde.