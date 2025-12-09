Centroamérica & Mundo

Presidente de Panamá: Venezuela será un hito de cómo un pueblo se libera de un tirano

José Raúl Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, en la que también estará Edmundo González Urrutia, exiliado en España

Por Agencia EFE El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo desde Oslo que Venezuela será "un gran hito histórico" de cómo un pueblo puede liberarse de "un dictador tirano", en la víspera de la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora de ese país, María Corina Machado. "Venezuela será un gran hito histórico de cómo un pueblo con resistencia, pero tenacidad y lucha, se libera de un dictador tirano (en referencia a Nicolás Maduro)", señaló el mandatario panameño a la prensa desde la capital noruega.

Mulino, además, sostuvo que la entrega de ese Nobel a Machado es "un enorme simbolismo de que los astros se están alineando tras la libertad de Venezuela" a la vez que espera que "toda esta resonancia" logre repercutir "en lo interno" para que se comprenda de que "hay una sola ruta y es la libertad" de Venezuela. "Espero que toda esta resonancia, que ya está teniendo y va a seguir teniendo en los próximos dos días, repercuta en lo interno y comprendan que no hay vuelta para atrás, hay una sola ruta y es la libertad y la democracia para Venezuela", explicó. Mulino se encuentra en Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana, en la que también estará Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024. Machado "está intentando llegar a Oslo" para recibir ese Nobel de la Paz, afirmó este martes su hermana Clara Machado Parisca en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio, toda vez que aplazó una rueda de prensa prevista en el Instituto Nobel de Oslo.