Presidente de Panamá irá a Canadá para debut de la selección en Mundial 2026

POR EFE

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, dijo este jueves que viajará a Canadá en junio próximo para asistir al debut de la selección nacional de fútbol frente a Ghana en el Mundial de 2026.

"En junio tenemos ese gran evento, el Mundial de Fútbol; allí estaremos en Canadá apoyando a nuestra sele", afirmó Mulino, en el marco de la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

El mandatario añadió que confía en que Panamá pueda comenzar con una victoria en su primer compromiso del torneo, precisamente ante la escuadra ghanesa.