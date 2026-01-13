Mundial 2026: EEUU blindará las sedes con antidrones

POR EFE

El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que invertirá 115 millones de dólares en tecnología antridones para aumentar la seguridad de cara al Mundial 2026 y a los eventos de celebración del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

"Esto nos ayudará a seguir asegurando la frontera y a desmantelar los cárteles, proteger nuestra infraestructura y mantener seguros a los estadounidenses durante las festividades y eventos durante el año histórico del 250º aniversario de Estados Unidos y el Mundial de la FIFA 2026", dijo en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

La inversión se realizará esta semana a través de una nueva oficina creada para impulsar las tecnologías de drones y antidrones, un tipo de aeronaves que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), "son cada vez más explotados por actores maliciosos".