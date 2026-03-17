Guatemala enfrentará a Argentina en partido amistoso previo al Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Guatemala será el último rival de la albiceleste previo a defender su corona en el Mundial de Futbol 2026.

Argentina enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo en suelo sudamericano, en donde además de despedirse de su afición previo a luchar por retener la corona conseguida en Qatar 2022, Scaloni podrá tocar las últimas piezas.

Luego de no llegar a un acuerdo con España para disputar la Finalissima 2026, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni se medirá al equipo de Luis Fernando Tena, en la que será su última parada previo a la Copa del Mundo.

Aunque no se ha definido el recinto deportivo, todo apunta que se disputará en el estadio Más Monumental, casa de River Plate. Este partido aunque Guatemala no participará en el Mundial, será de gran utilidad de cara a la Concacaf Nations League a finales de año.

El último precedente entre ambos equipos, se dio el pasado 14 de junio de 2024, en donde la albiceleste derrotó en los Estados Unidos a Guatemala por un cómodo 1-4. Ese partido fue el último previo a disputar la Copa América de ese año. Esta será la tercera vez en el ciclo de Scaloni en el que la Argentina se mida a Guatemala.

De esta forma, Guatemala tendrá que medirse ante Argelia el 27 de marzo en Italia y luego viajar al sur de América para medir fuerzas ante Messi y compañía.