Ocio

Paquetes de viaje para ver a Panamá en el Mundial oscilan entre US$3.600 y US$6.500

Algunas de las agencias con más experiencia en los mundiales tienen garantizado su propio vuelo chárter para el primer y último encuentro de la Roja Centroamericana en esta fase de grupos, mientras que la principal aerolínea del país, Copa Airlines, busca atender a los hinchas que planean viajar a Toronto.

Por Agencia EFE Los panameños preparan su bolsillo y harán lo que esté a su alcance para vivir la "aventura única" de asistir al Mundial de 2026 y ver los partidos de la selección en Toronto y Nueva Jersey. Pero los expertos recomiendan planificación y mucha cautela para que no termine siendo una "pesadilla financiera".

Panamá, que tuvo su debut en Rusia 2018, quedó emparejado para esta segunda participación en el grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. Con los ghaneses y croatas jugará el 17 y 23 de junio en el Estadio Toronto, y con Inglaterra lo hará el 27 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Los precios de los planes ofrecidos por las agencias de viaje y turismo panameñas oscilan entre los US$3.659 y más de US$6.500. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Algunas de las agencias con más experiencia en los mundiales tienen garantizado su propio vuelo chárter para el primer y último encuentro de la Roja Centroamericana en esta fase de grupos, mientras que la principal aerolínea del país, Copa Airlines, busca atender a los hinchas que planean viajar a Toronto. Agencias como Novaterra LTN registran además una fuerte demanda de forofos internacionales, siguiendo las selecciones de Portugal y Argentina, lo que confirma que este "será un Mundial de alta movilidad y gran competencia por disponibilidad", dijo Maricarmen Amaya, gerente general de esa empresa de viajes.

Más vuelos a Canadá

Se hicieron dos pedidos a la Autoridad de Transporte de Canadá, uno por Copa Airlines, que opera un vuelo diario a Toronto, y otro de Gobierno a Gobierno. ¿El motivo? Pedir más vuelos para atender a los seguidores panameños que quieren apoyar a la selección en los dos partidos que se jugarán en esa ciudad. El presidente de Copa Airlines, Pedro Heilbron, elevó una petición el 16 de diciembre pasado por más de "sesenta vuelos adicionales entre Panamá y Toronto para satisfacer la demanda esperada durante un período aproximado de diez a catorce días", dijo. Canadá contestó el 18 de diciembre que tenía que consultar a sus aerolíneas y una semana después llegó la respuesta. "Nos comunicaron que sus aerolíneas se habían pronunciado en contra de que se autorizara vuelos a Copa", indicó Heilbron, y añadió que ante ello la Autoridad de Aeronáutica Civil (ACC) de Panamá hizo la solicitud formal ante sus homólogos canadienses y "se está a la espera de la respuesta". Heilbron calcula que con estos 60 vuelos se pueden transportar aproximadamente 8.400 hinchas a Toronto, ya que se cree que Panamá recibiría esa cantidad de boletos para esos dos partidos, lo que equivaldría, dijo, al 10 % de la capacidad del estadio. Con respecto a Nueva York y el partido con Inglaterra no existe ningún problema, pues hay entre tres y cuatro vuelos diarios, a los que se agregarían más de ser necesario para cumplir con la demanda de ese juego, según el ejecutivo.