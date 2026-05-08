Nicaragua otorga tres nuevas concesiones mineras a una empresa canadiense

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En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado cinco concesiones mineras a esa misma empresa en los últimos dos días por un total de 57.287 hectáreas.

Por Agencia EFE El Gobierno de Nicaragua otorgó tres concesiones mineras a cielo abierto a la empresa canadiense La India Gold S.A., con una superficie total de 48.897,81 hectáreas, la quinta tras las sanciones de Estados Unidos al sector minero nicaragüense, informó en Managua el Diario Oficial La Gaceta. En su certificación, la Dirección General de Minas de la Procuraduría General de Justicia otorgó a La India Gold, representada en Managua por un ciudadano canadiense con residencia nicaragüense, la concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Topacio, con una superficie de 27.002,15 hectáreas, ubicado en los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

Nicaragua también otorgó a esa misma firma otra concesión minera para el aprovechamiento de minerales en el lote denominado Achuapa, con una superficie de 18.143,19 hectáreas, ubicado en los municipios de San Juan de Limay y Estelí, del departamento (provincia) de Estelí, y Achuapa y El Sauce, de la provincia de León. Y un tercer título en el lote denominado Hemco Sid, con una superficie de 3.752,47 hectáreas, ubicado en los municipios de San Isidro y Ciudad Darío, de la provincia de Matagalpa, de acuerdo con la información. En total, el Ejecutivo que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha otorgado cinco concesiones mineras a esa misma empresa en los últimos dos días por un total de 57.287 hectáreas.