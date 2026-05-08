Fitch confirmó la calificación de riesgo soberano de Nicaragua en 'B'

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La firma destacó que Nicaragua ha mantenido superávits fiscales desde 2022 y alcanzó en 2025 un saldo positivo récord equivalente al 3,5 % del PIB.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La agencia internacional Fitch Ratings confirmó la calificación de riesgo soberano de Nicaragua en “B” con perspectiva estable, respaldada por la solidez de sus cuentas fiscales y externas, aunque advirtió sobre riesgos asociados a sanciones internacionales, debilidad institucional y alta dependencia de las remesas. En su más reciente evaluación, la firma destacó que el país ha mantenido superávits fiscales desde 2022 y alcanzó en 2025 un saldo positivo récord equivalente al 3,5 % del Producto Interno Bruto (PIB). Según Fitch, este desempeño respondió al crecimiento de la recaudación tributaria, impulsada por el consumo derivado del aumento de las remesas, así como por menores costos financieros.

La calificadora prevé que el superávit fiscal se modere en los próximos años, situándose en 2,9 % del PIB en 2026 y 2,1 % en 2027, debido a una normalización del crecimiento económico, mayores costos de intereses y un incremento del gasto en subsidios para contener el impacto del alza en los precios del petróleo. Otro de los elementos valorados positivamente fue la reducción gradual de la deuda pública. Fitch señaló que la deuda del gobierno general cayó a 39,1% del PIB en 2025 y proyectó que disminuirá hasta 33,9 % en 2027, muy por debajo del promedio de países con calificación “B”. “Los superávits sostenidos han permitido al gobierno devolver bonos en moneda local con intereses más altos y construir depósitos, que alcanzaron el 16,8 % del PIB a finales de 2025”, destacó la agencia en su informe. La firma también resaltó el fortalecimiento de la posición externa de Nicaragua. El superávit de cuenta corriente alcanzó un máximo histórico de 9,5 % del PIB en 2025, favorecido por altos precios del oro y un fuerte flujo de remesas familiares, que Fitch estima equivalieron a cerca del 27 % del PIB.