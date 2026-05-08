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Tasa de ocupación en Costa Rica disminuye y se ubica en 50,3 % al primer trimestre

El desempleo en Costa Rica permaneció relativamente estable. La tasa nacional se ubicó en 7,1 %, con 164.000 personas desempleadas. Entre los hombres la tasa fue de 6,4 %, mientras que para las mujeres alcanzó 8,1 %.

Por Leonel Ibarra-revistaeyn.com La tasa de ocupación en Costa Rica mostró una caída durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por una menor participación laboral de las mujeres, un aumento de personas fuera de la fuerza de trabajo y persistentes niveles de informalidad, según los más recientes datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). De acuerdo con el informe correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026, la población ocupada del país se ubicó en 2,16 millones de personas, integrada por 1,34 millones de hombres y 819.000 mujeres. Precisamente, el empleo femenino fue uno de los segmentos más golpeados, al registrar una disminución interanual de 45.000 mujeres ocupadas.

La tasa de ocupación nacional se situó en 50,3 %, lo que representa una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025. Entre las mujeres, la caída fue aún más pronunciada, al pasar a 38,2 %, equivalente a una disminución de 2,6 puntos porcentuales. “El porcentaje de personas ocupadas en Costa Rica con respecto a la población de 15 años y más fue 50,3 %. Por sexo, la tasa de ocupación de los hombres 62, 3%, y la de mujeres 38,2 %. Este indicador presentó una reducción significativa de 1,9 puntos porcentuales a nivel nacional”, indicó el INEC. La fuerza de trabajo también se redujo. El país contabilizó 2,32 millones de personas económicamente activas, mientras que la tasa neta de participación laboral cayó a 54,1 %, reflejando una disminución de 2,3 puntos porcentuales frente al año anterior. Entre las mujeres, la participación laboral descendió hasta 41,6 %. En contraste, la población fuera de la fuerza laboral aumentó a 1,97 millones de personas, con un crecimiento interanual de 118.000 personas. El incremento fue especialmente marcado en las mujeres, con 79.000 más fuera del mercado laboral.