Tasa de ocupación en Costa Rica disminuye y se ubica en 50,3 % al primer trimestre

Por Leonel Ibarra-revistaeyn.com
La tasa de ocupación en Costa Rica mostró una caída durante el primer trimestre de 2026, en un contexto marcado por una menor participación laboral de las mujeres, un aumento de personas fuera de la fuerza de trabajo y persistentes niveles de informalidad, según los más recientes datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
De acuerdo con el informe correspondiente al trimestre enero-marzo de 2026, la población ocupada del país se ubicó en 2,16 millones de personas, integrada por 1,34 millones de hombres y 819.000 mujeres. Precisamente, el empleo femenino fue uno de los segmentos más golpeados, al registrar una disminución interanual de 45.000 mujeres ocupadas.
La tasa de ocupación nacional se situó en 50,3 %, lo que representa una reducción de 1,9 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2025. Entre las mujeres, la caída fue aún más pronunciada, al pasar a 38,2 %, equivalente a una disminución de 2,6 puntos porcentuales.
“El porcentaje de personas ocupadas en Costa Rica con respecto a la población de 15 años y más fue 50,3 %. Por sexo, la tasa de ocupación de los hombres 62, 3%, y la de mujeres 38,2 %. Este indicador presentó una reducción significativa de 1,9 puntos porcentuales a nivel nacional”, indicó el INEC.
La fuerza de trabajo también se redujo. El país contabilizó 2,32 millones de personas económicamente activas, mientras que la tasa neta de participación laboral cayó a 54,1 %, reflejando una disminución de 2,3 puntos porcentuales frente al año anterior. Entre las mujeres, la participación laboral descendió hasta 41,6 %.
En contraste, la población fuera de la fuerza laboral aumentó a 1,97 millones de personas, con un crecimiento interanual de 118.000 personas. El incremento fue especialmente marcado en las mujeres, con 79.000 más fuera del mercado laboral.
“El INEC señala que la población fuera de la fuerza de trabajo nacional fue 1,97 millones de personas y presentó un incremento estadísticamente significativo con respecto al mismo trimestre del año anterior. Además, la tasa de no participación nacional fue 45,9 %, mientras que para las mujeres alcanzó 58,4 %”.
El desempleo, por su parte, permaneció relativamente estable. La tasa nacional se ubicó en 7,1 %, con 164.000 personas desempleadas. Entre los hombres la tasa fue de 6,4 %, mientras que para las mujeres alcanzó 8,1 %.
La informalidad laboral continuó siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo costarricense. El 38,2 % de las personas ocupadas trabajó bajo condiciones informales, equivalente a 824.000 personas. De ese total, 540.000 eran hombres y 284.000 mujeres.
El informe también evidenció una contracción en sectores clave. La industria manufacturera perdió 38.000 empleos en comparación con el mismo trimestre de 2025, mientras que el sector financiero y de seguros redujo 25.000 plazas laborales. Entre las mujeres, la manufactura reportó una caída de 28.000 ocupadas.
En cuanto al teletrabajo, el 9,1 % de las personas asalariadas laboró bajo esta modalidad, representando a unas 145.000 personas en todo el país.