Primera ola de frío ártico de la temporada afecta a 200 millones de personas en EEUU

POR EFE

La primera ola de frío ártico de la temporada afectó a 200 millones de personas este martes en Estados Unidos, después de que el país experimentara la primera gran nevada de la temporada y las temperaturas más bajas registradas.

En partes de los estados de Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se acumularon más de 30 centímetros de nieve durante la mañana.

Asimismo, siguió nevando en Búfalo y Siracusa, en el norte del estado de Nueva York, así como en algunas zonas de Pensilvania.