Directora gerente del FMI: "El futuro de las finanzas es sin duda digital"

En este sentido, señaló cómo ha evolucionado el precio de los bitcoins desde que entraron en juego en 2008.

La directora recordó el fuerte impacto del telégrafo y de internet en la economía y aseguró que los próximos movimientos no serán diferentes: "Ahora disponemos de una tecnología que permite utilizar la cadena de bloques (blockchain) como base para las finanzas, y estoy convencida de que lo verán".

"El futuro de las finanzas es, sin duda, digital. Sabemos que la digitalización avanza muy rápidamente. La historia nos enseña que las finanzas se aprovechan muy rápidamente de la tecnología", dijo Georgieva durante un foro junto al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre otros dirigentes, en el marco de las reuniones de otoño del FMI y el BM.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró este martes que el futuro de las finanzas es "sin duda digital" y que las criptodivisas seguirán consolidando su importancia.

"Hoy en día, el bitcóin es una parte dominante de los criptoactivos, y los criptoactivos representan el 7 % de los activos en Estados Unidos. De cero a 4 billones en un periodo de tiempo relativamente corto", apuntó.

Los dirigentes mencionaron las regulaciones existentes de las criptomonedas estables. En Estados Unidos está el Genius Act, una ley firmada por el presidente, Donald Trump, para proteger a los consumidores; en Europa tienen un enfoque de la regulación, y en países como Singapur otro.

"Existe un riesgo real de fragmentación", afirmó Georgieva.

"Aun así, la trayectoria nos lleva hacia la digitalización del mundo del dinero y la separación clara entre los activos que respaldan las monedas estables y los que no", matizó.

Por su parte, el presidente del Banco Mundial destacó la necesidad de crear regulaciones para crear "un campo de juego nivelado que permita a los jugadores participar en él".

"Los reguladores tienen por delante un reto interesante. Es poco probable que cada uno de esos países cree su propia criptomoneda estable", indicó Banga.

Y añadió: "Creo que hay que tener mucho cuidado al regular, para no frenar la innovación en el proceso, especialmente si acabamos regulando las ideas equivocadas".

El presidente sugirió que algunas propuestas podrían estar "sin regular" para permitirse crecer, mientras que otras "necesitan ser controladas y gestionadas".

Al ser consultada sobre el deseo de Trump de convertir a EE. UU. en la capital de las criptomonedas, Georgieva respondió: “La mayor parte de la innovación está aquí, pero, como hemos oído, el futuro puede cambiar drásticamente”.