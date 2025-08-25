EEUU no descarta poner sanciones a Rusia para alcanzar la paz en Ucrania

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, dijo que no está descartado imponer nuevas sanciones a Rusia para presionar al presidente Vladímir Putin a poner fin a la guerra en Ucrania. "No, las sanciones no están descartadas. Pero tomaremos estas decisiones caso por caso", dijo Vance en una entrevista al medio NBC. El vicepresidente anotó que los rusos no quieren un alto el fuego por razones complejas.

"Nosotros, por supuesto, hemos presionado por un alto el fuego. Pero, insisto, no controlamos lo que hace Rusia. Si lo hiciéramos, la guerra habría terminado hace siete meses. Sin embargo, lo que sí creemos es que seguimos teniendo muchas cartas en la mano. El presidente de Estados Unidos tiene muchas cartas por jugar para presionar e intentar poner fin a este conflicto, y eso es lo que vamos a hacer", añadió. En este sentido, Vance dijo que sigue confiando en que Estados Unidos puede negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que se han visto "algunas concesiones significativas de ambas partes, tan solo en las últimas semanas". El presidente de EEUU, Donald Trump, también reiteró su amenaza de sanciones contra Rusia, una semana después de reunirse en Alaska con el presidente ruso, Volodímir Zelenski, para discutir el fin de la guerra. El lunes, Trump se reunió con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con líderes europeos, tras lo cual anunció que trabajaría en una reunión entre Putin y Zelenski.