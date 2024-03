¿Quién es Vladimir Putin, que seguirá en el Kremlin hasta 2030?

A fines de febrero, aseguró que sus tropas "no retrocederán, no fracasarán, no traicionarán". Unas semanas antes había aseverado que "lo que ocurre" en Ucrania es una "cuestión de vida o muerte" para Rusia.

Al inicio de la ofensiva, acusó a Ucrania de nazismo, reivindicó sus territorios y dijo que Estados Unidos había orquestado el conflicto.

Desde entonces, cualquier oposición a la invasión se castiga con la cárcel. Miles de rusos han sido acosados, procesados, encarcelados o forzados al exilio.

Poco importan las sanciones occidentales o la orden de arresto que emitió en su contra la Corte Penal Internacional por la deportación de niños ucranianos. El presidente ruso se ha dado por misión poner fin a lo que califica como hegemonía occidental y en octubre, anunció que tenía la "tarea de construir un mundo nuevo".