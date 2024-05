¿Quiénes son los candidatos a la presidencia de Panamá?

Los comicios a una sola vuelta y por mayoría simple han estado marcados por la impugnación de la candidatura del favorito, José Raúl Mulino (con un 30% de preferencias), pero a tres días de la votación la justicia aún no falla.

"El voto de Martinelli es lo que me tiene aquí", dice el candidato de los centroderechistas Realizando Metas y Alianza, quien usa el lema "Mulino es Martinelli".

Los panameños parecen no pasarle factura por la represión de protestas en el gobierno de Martinelli. Este abogado de carácter fuerte, promete cerrar el paso por la peligrosa selva del Darién a cientos de miles de migrantes.

Su candidatura fue impugnada por no haber sido elegido en primarias ni tener compañero de fórmula , sobre lo cual debe pronunciarse la justicia, sin plazo definido.

A sus 60 años, este egresado en Economía de la Universidad de Texas A&M, se postula ahora con el pequeño Partido Popular (democristiano).

Rómulo Roux, segundo en las elecciones en 2019, fue ministro del Canal y canciller en el gobierno de Martinelli.

Pero ante los líos judiciales del expresidente, puso tierra de por medio y logró quitarle el control de Cambio Democrático (centroderecha), fundado por Martinelli en 1998.

Este abogado de 59 años, doctorado en Miami, busca ahora ganar la presidencia en coalición con el tradicional Partido Panameñista. Pero le pesa su vínculo con un bufete de abogados de la minera de cobre que desató masivas protestas a fines de 2023.

De ganar, dijo a AFP, no le dará el salvoconducto a Martinelli para que salga de la embajada nicaragüense: "No me voy a meter en eso".

Con las fechas de nacimiento de sus siete hijos tatuadas en un brazo, prometió crear 500.000 empleos y hacer reformas contra la corrupción.

Usuario de TikTok y simpatizante del Real Madrid, es el candidato más abierto a la posibilidad de permitir las uniones civiles entre homosexuales.