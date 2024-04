Remesas familiares, salvavidas de Centroamérica

"Lo que mandan mis hermanos mes a mes me sirve no solo a mí, sino también a mi madre y mi padre, que ya son ancianos. Sirve para que ellos se sostengan, compren sus alimentos, ropa y medicinas y para mejorar la casa en donde vivimos", cuenta a la AFP.

"La gente, al no encontrar oportunidades dentro del país, se ve obligada a irse", señala a la AFP el economista Henry Rodríguez, de la Universidad Nacional de Honduras.

Las remesas ahora representan casi el 27% del PIB en Honduras, 26% en Nicaragua, 24% en El Salvador y casi 20% en Guatemala.

Son "y seguirán siendo por un buen tiempo el flotador de la economía salvadoreña. Sin las remesas ya nos hubiéramos hundido hace rato", explica a la AFP el economista Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de El Salvador.

"Si no entran dólares, el sistema financiero no funciona, no funciona nada en el país. Y las remesas son una de las fuentes principales de entrada de dólares", destacó.

En cambio, en los países centroamericanos con escasa emigración, las remesas constituyen una porción reducida de su PIB: en torno al 1% en Panamá y Costa Rica, y casi 5% en Belice.