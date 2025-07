¿Restablecerá operaciones Chiquita en Panamá? Ministro de economía en conversaciones

Por revistaeyn.com

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, afirmó que mantiene contacto con la transnacional Chiquita Brands International a fin de que la empresa se quede en el país.

El titular del Ministerio de Comercio e Industria (MICI) afirmó que no es del interés del Gobierno del presidente José Raúl Mulino "que una empresa que ha invertido tanto en el país se vaya", por lo que el "deber" de su despacho "es tratar de conservarla".

"Seguimos trabajando y tenemos conversaciones con la empresa de forma de ver cómo podemos lograr que no solo se quede sino que invierta más para que podamos seguir conservando esa gran industria de exportación nacional como es el banano (...) Si no esa empresa (Chiquita), será otra", pero no es del interés del Gobierno "que una empresa que ha invertido tanto en el país se vaya", sostuvo Moltó.

Chiquita Panamá explotaba miles de hectáreas en la provincia de Bocas del Toro, en el occidente del país, a través de una concesión, recordó Moltó.